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Süper Lig: Galatasaray: 1 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 22.

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru'nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


16. dakikada Guiliano'nun pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Guldbrandsen'in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera auta çeldi.


18. dakikada Marcao'nun ceza sahası içinde Epureanu'ya yaptığı müdahale için hakem Arda Kardeşler VAR'a danışarak penaltı kararı verdi.


22. dakikada Guiliano'nun kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.


35. dakikada sol taraftan Deniz'in kullandığı kornerde kale önünde Duarte'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.


45. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Donk'un ortaya çevirdiği topa arka direkte Onyekuru'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0



Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Serkan Olguncan


Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Sarrachi, Etebo, Taylan, Emre Kılınç, Onyekuru, Arda, Babel


Yedekler: Okan, Belhanda, Halil Dervişoğlu, Kerem, Ömer, Emre Akbaba, Luyindama, Mustafa Muhammed, Ozornwafor, Bartuğ


Teknik Direktör: Fatih Terim


Medipol Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike, Mahmut, Deniz, Crivelli, Guiliano, Guldbrandsen


Yedekler: Volkan, Fernandes, Ba, Ravil, Emin, Ponck, Tolga, Uğur, Ndayishimiye, Cemali


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Gol: Onyekuru (dk. 45) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Marcao (Galatasaray) Crivelli, Deniz (Medipol Başakşehir)

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