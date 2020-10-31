Süper Lig: Galatasaray: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 7.
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların, 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada gelişen Ankaragücü kontratağında Diousse uzun pasını sağ kantta bulunan Lobjanidze'ye aktardı ve ters koşu ile ceza alanına sarktı. Lobjanidze'den tekrar pası alan Diousse'nin ceza sahası içinden sert şutu az farkla auta çıktı.
23. dakikada Galatasaray'ın kazandığı serbest vuruşta Ömer Bayram'ın direkt kaleye çektiği şut yan ağlarda kaldı.
36. dakikada Emre Güral'ın pasında Lobjanidze'nin ceza alanı işinden çektiği şutu kaleci Okan kornere çeldi.
45+2. dakikada sol kanattan gelişen Galatasaray atağında Saracchi, rakibinden sıyrılarak ceza alanına girdi ve pasını Babel'e çıkardı. Babel, penaltı noktasının hemen önünden yaptığı düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-0
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ali Şansalan, Ali Saygın Ögel, Mehmet Cem Hanoğlu
Galatasaray: Okan, Omar Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etobo, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Babel, Diagne
Yedekler: Fatih Öztürk, Şener, Donk, Oğulcan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Emre Taşdemir, Arda Turan, Sekidika, Feghouli
Teknik Direktör: Fatih Terim
Ankaragücü: Friedrich, Sarlija, Pazdan, Erdi Dikmen, Atila Turan, El Hadji Diousse, Atakan Çankaya, Lobjanidze, Emre Güral, Jonathan Bolingi, Borven
Yedekler: Mert Topuz, Furkan Bekleviç, Luka Adzic, Orkan Çınar, Berke Gürbüz, Mücahit Akçay, Daniel Lukasik, Voca, Yusuf Göktaş, Anıl Dikmen
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Gol: Babel (dk. 45+1) (Galatasaray)
Sarı Kartlar: Emre Güral, Diousse (Ankaragücü)