Süper Lig: Galatasaray: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 7.
Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Mücadele sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada kaleci Okan, Emre Güral'ın baskısı sonrası pas hatası yaptı. Topu kazanan Lobjanidze, kaleyi cepheden gören yerden şutu auta çıktı.
58. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Lobjanidze, ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
60. dakikada Arda Turan'ın topuk pasında topun sahibi olan Ömer Bayram'ın ceza yayı üzerinden bekletmeden çektiği şut, Pazdan'a çarparak son anda kornere çıktı.
82. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Arda'nın içeriye pasında bomboş durumda Feghouli'nin vuruşunda Atakan araya girerek mutlak bir golü önledi.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ali Şansalan, Ali Saygın Ögel, Mehmet Cem Hanoğlu
Galatasaray: Okan, Omar Elabdellaoui, Luyindama, Marcao (Donk dk. 75), Saracchi (Emre Taşdemir dk. 56), Taylan, Etobo, Ömer Bayram (Feghouli dk. 76), Emre Kılınç (Emre Akbaba dk. 89 ?), Babel, Diagne (Arda Turan dk. 56)
Yedekler: Fatih Öztürk, Şener, Oğulcan, Kerem Aktürkoğlu, Sekidika
Teknik Direktör: Fatih Terim
Ankaragücü: Friedrich, Sarlija (Voka dk. 79), Pazdan, Erdi Dikmen, Atila Turan, El Hadji Diousse (Berke Gürbüz dk. 85 ?), Atakan Çankaya, Lobjanidze (Orkan Çınar dk. 80 ?), Emre Güral (Luka Adzic dk. 70), Jonathan Bolingi, Börven
Yedekler: Mert Topuz, Furkan Bekleviç, Mücahit Akçay, Daniel Lukasik, Yusuf Göktaş, Anıl Dikmen
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Gol: Babel (dk. 45+1) (Galatasaray)
Sarı Kartlar: Emre Güral, Diousse, Pazdan (Ankaragücü), Emre Taşdemir (Galatasaray)