Süper Lig: Galatasaray: 1 - Trabzonspor: 3 (Maç sonucu)

Trabzonspor, Süper Lig’in 30.
Trabzonspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada ceza sahası dışından Emre Akbaba'nın uzaktan vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kontrol etti.
53. dakikada Ndiaye'nin ceza yayından yaptığı sert vuruşta kaleci Okan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
60. dakikada Taylan'ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Emre'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
70. dakikada sağ kanattan Sosa'nın ortasında arka direkte topla buluşan Novak'ın Sekidika'nın üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
74. dakikada sol kanattan Guilherme'nin ceza alanına gönderdiği ortasında Da Costa'nın kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.
90+4. dakikada Hüseyin Türkmen'in, Taylan Antalyalı'ya ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Seri topu ağlara gönderdi. 1-2
90+5. dakikada Ekuban'ın ceza sahası içine yerden ortasında Sörloth meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano (Martin Linnes dk. 46), Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi (Şener Özbayraklı dk. 77), Jean Michael Seri, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli ?, Ömer Bayram (Jesse Sekidika dk. 46), Younes Belhanda (Emin Bayram dk. 77), Emre Akbaba (Yunus Akgün dk. 83)
Yedekler: Berk Balaban, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Jimmy Durmaz
Teknik Direktör: Fatih Terim
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet (Serkan dk. 71), Hüseyin Türkmen, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak (Doğan dk. 77), Badou Ndiaye (Guilherme dk. 71), Sosa (Nwakaeme dk. 86 ?), Abdülkadir Ömür, Ekuban (Bilal dk. 86 ?), Alexander Sörloth
Yedekler: Erce Kardeşler, Campi, Messias, Abdurrahim, Koray
Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir
Goller: Seri (dk. 90+4 pen.) (Galatasaray), Sosa (dk. 41 pen.), Novak (dk. 70), Sörloth (dk. 90+5) (Trabzonspor)
Kırmızı kart: Sofiane Feghouli (dk. 32) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Saracchi, Donk (Galatasaray), Da Costa, Alexander Sörloth (Trabzonspor)