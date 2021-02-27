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Süper Lig: Galatasaray: 2 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 27.

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, BB Erzurumspor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar, Muhammed Mustafa'nın 2 golüyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


15. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yedlin'in ceza sahasına gönderdiği ortada savunmanın ıskaladığı top Onyekuru'da kaldı. Bu futbolcunun dönerek vuruşunda savunma son anda araya girerek tehlikeyi önledi.


18. dakikada sağ kanatta topla buluşan Leo'nun pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Gomes bekletmeden şutunu yaptı ancak Muslera iki hamlede topu kontrol etti.


24. dakikada Gomes'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Da Costa kullandı. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta top az farkla auta çıktı.


38. dakikada Ömer'in kullandığı korner atışında savunmanın uzaklaştıramadığı topu Emre Kılınç kaptı. Soldan son çizgiye inen bu futbolcunun ortasında Onyekuru'nun kafa vuruşu kaleciden dönerken, Mustafa Muhammed boşta kalan topa çok sert vurarak ağlara gönderdi. 1-0


40. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası önünden kale sahasına gönderdiği ortada savunmanın uzaklaştırmak istediği topa Arda Turan gelişine çok sert vurdu ancak direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.


45. dakikada Luyindama'nın savunmanın arkasına gönderdiği ortada Arda Turan ofsaytta olduğunu düşünerek hareketlenmedi. Erzurumspor savunmasının duraklaması sonrasında defansın arkasına sarkan Muhammed Mustafa karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi. 2-0



Stat: TT


Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Kemal Yılmaz


Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Etebo, Emre Kılınç, Fernandes, Arda Turan, Onyekuru, Mustafa Muhammed


Yedekler: Okan, Linnes, Şener, Feghouli, Taylan, Belhanda, Belhanda, Babel, Donk, Kerem, Falcao


Teknik Direktör: Fatih Terim


BB Erzurumspor: Göktuğ, Butko, Da Costa, Teikeu, Leo, Osman, Rahman Buğra, Omolo, Cenk Ahmet, Aatif, Gomes


Yedekler: Kayacan, Hasan, Mehmet Murat, Bergdich, Gökhan, Darri, Novikovas, Emrah Başsan, El Kabir, Rashani


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Goller: Mustafa Muhammed (dk. 38 ve dk. 45) (Galatasaray)


Sarı kart: Etebo (Galatasaray)

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