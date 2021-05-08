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Süper Lig: Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 40.

Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada Gedson'un uzun pasında savunma arkasına sarkan Babel topla buluştu. Sol çaprazdan ceza sahası içerisine girip kaleciyle karşı karşıya kalan Babel'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


15. dakikada sağ çaprazdan Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşta kale önünde Larin'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.


38. dakikada Donk'un ceza sahası içinde Atiba'ya yaptığı müdahaleyi hakem Cüneyt Çakır, VAR'da izleyerek penaltı olarak değerlendirdi.


42. dakikada Ghezzal'ın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Muslera'nın sağından ağlara gitti. 1-1


44. dakikada ceza sahası içinde Atiba'nın Falcao'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Cüneyt Çakır, beyaz noktayı gösterdi.


45+1. dakikada Falcao'nun kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Ersin'in solundan ağlarla buluştu. 2-1


45+5. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Falcao'nun direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Sarracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Babel, Onyekuru, Falcao


Yedekler: Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Luyindama, Mustafa Muhammed, Emre Kılınç, Arda Turan, Feghouli


Teknik Direktör: Fatih Terim


Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Wellinton, Vida, N'sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Gökhan Töre


Yedekler: Emre Bilgin, Utku Yuvakuran, Montero, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Bilal Ceylan, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçi


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Goller: Babel (dk. 11), Falcao (dk. 45+1 pen.) (Galatasaray), Ghezzal (dk. 42 pen.) (Beşiktaş)


Sarı kartlar: Babel, Marcao, Donk (Galatasaray) Josef, N'sakala, Atiba (Beşiktaş)

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