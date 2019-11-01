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Süper Lig: Galatasaray: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 10.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada sol kanatta topla buluşan Babel'in ceza sahası içine yaptığı ortada Andone'nin kafa vuruşunda top kaleci Gökhan'da kaldı.


15. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın ceza sahası içine yaptığı ortada Rizesporlu Talbi'nin ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


17. dakikada Şener'in açtığı ortada ceza sahası içinde Melnjak'ın elle müdahalesinde hakem Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.


18. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Babel meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0


26. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Boldrin'in düzgün vuruşunda Muslera topu kornere çeldi.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Abdülkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç


Galatasaray: Muslera, Nagatomo, Ahmet Çalık, Luyindama, Şener, Ömer Bayram, Seri, Lemina, Emre Mor, Babel, Andone


Yedekler: Okan, Emre, Adem, Selçuk, Belhanda, Donk, Jimmy, Mariano, Feghouli, Nzonzi


Teknik Direktör: Fatih Terim


Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Meljnak, Diomande, Attamah, Vetrih, Boldrin, Umar Aminu, Oğulcan


Yedekler: Tarık, Abdullah, Atakan, Scepovic, De Pauw, Segovia, Barış, Burak, Oğuz, Orhan


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Goller: Talbi (dk. 15 k.k), Babel (dk. 18 pen.) (Galatasaray)


Sarı kart: Diomande (Çaykur Rizespor)

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