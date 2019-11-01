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Süper Lig: Galatasaray: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 10.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Maç Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Melnjak'ın yerden sert vuruşunu Muslera iki hamlede kontrol etti.


59. dakikada Boldrin'in sol tarafa verdiği topla buluşan Melnjak'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.


82. dakikada Lemina'nın bıraktığı topla ceza sahası içinde buluşan Emre Mor'un şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


85. dakikada Emre Mor'un sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Andone'nin kafa vuruşunu kaleci Tarık oyun alanı içine çeldi.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Abdülkadir Bitigen, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç


Galatasaray: Muslera, Nagatomo, Ahmet Çalık, Luyindama, Şener (Mariano dk. 54), Ömer Bayram, Seri, Lemina, Emre Mor (Adem dk. 87 ?), Babel (Jimmy dk. 76), Andone


Yedekler: Okan, Emre, Selçuk, Belhanda, Donk, Feghouli, Nzonzi


Teknik Direktör: Fatih Terim


Çaykur Rizespor: Gökhan (Tarık dk. 56), Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Meljnak, Diomande (Barış dk. 46), Attamah, Vetrih, Boldrin, Umar Aminu, Oğulcan (Samudio dk. 82 ?)


Yedekler: Abdullah, Atakan, Scepovic, De Pauw, Burak, Oğuz, Orhan


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Goller: Talbi (dk. 15 k.k), Babel (dk. 18 pen.) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Diomande, Oğulcan, Talbi (Çaykur Rizespor), Babel, Fatih Terim (Galatasaray)

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