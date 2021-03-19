Süper Lig: Galatasaray: 2 - Çaykur Rizespor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Luyindama'nın savunmada yaptığı hatada topu kapan Samudio kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Samudio'nun Muslera'nın üstünden aşırtarak yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 0-1

14. dakikada Emre Kılınç'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içine açılan ortada top savunma tarafından uzaklaştırıldı. Uzaklaştırılan topla buluşan Yedlin, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

31. dakikada ceza sahası dışında topu alan Emre Akbaba'nın uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

37. dakikada kaleyi cepheden gören serbest vuruşta Falcao topu direkt kaleye gönderdi, kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada Emre Kılınç'ın geriye verdiği pasta Marcao'nun sektirdiği topu alan Boldrin'in ceza sahası içine girerek yerden yaptığı vuruşta top filelere gitti. 2-2

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Olguncan, Ali Saygın Ögel

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Falcao, Mostafa Mohamed

Yedekler: Okan Kocuk, Linnes, Donk, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan, Feghouli, Onyekuru, Babel

Teknik Direktör: Fatih Terim

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Baiano, Djokovic, Boldrin, Sabo, Samudio, Skoda

Yedekler: Tarık Çetin, Abdullah Durak, Tunay Torun, Söderlund, Michalak, Emir Dilaver, Fernando, Melnjak, Doğan Erdoğan, Meriah

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Samudio (dk. 2), Boldrin (dk. 41) (Çaykur Rizespor), Yedlin (dk. 14), Emre Akbaba (dk. 31) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Selim, Moroziuk (Çaykur Rizespor), Luyindama (Galatasaray)