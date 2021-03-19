İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Galatasaray: 2 - Çaykur Rizespor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 31.

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


2. dakikada Luyindama'nın savunmada yaptığı hatada topu kapan Samudio kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Samudio'nun Muslera'nın üstünden aşırtarak yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 0-1


14. dakikada Emre Kılınç'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içine açılan ortada top savunma tarafından uzaklaştırıldı. Uzaklaştırılan topla buluşan Yedlin, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1


31. dakikada ceza sahası dışında topu alan Emre Akbaba'nın uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1


37. dakikada kaleyi cepheden gören serbest vuruşta Falcao topu direkt kaleye gönderdi, kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.


41. dakikada Emre Kılınç'ın geriye verdiği pasta Marcao'nun sektirdiği topu alan Boldrin'in ceza sahası içine girerek yerden yaptığı vuruşta top filelere gitti. 2-2



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Olguncan, Ali Saygın Ögel


Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Etebo, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Falcao, Mostafa Mohamed


Yedekler: Okan Kocuk, Linnes, Donk, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan, Feghouli, Onyekuru, Babel


Teknik Direktör: Fatih Terim


Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Selim Ay, Talbi, İsmail Köybaşı, Baiano, Djokovic, Boldrin, Sabo, Samudio, Skoda


Yedekler: Tarık Çetin, Abdullah Durak, Tunay Torun, Söderlund, Michalak, Emir Dilaver, Fernando, Melnjak, Doğan Erdoğan, Meriah


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Goller: Samudio (dk. 2), Boldrin (dk. 41) (Çaykur Rizespor), Yedlin (dk. 14), Emre Akbaba (dk. 31) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Selim, Moroziuk (Çaykur Rizespor), Luyindama (Galatasaray)

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.