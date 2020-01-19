Süper Lig: Galatasaray: 2 - Denizlispor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 18.
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada ceza yayı önü sol tarafında topla buluşan Seri'nin şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
57. dakikada Seri'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Falcao'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
64. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde kale önünde Muhammet Özkal'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
67. dakikada ceza sahası içerisinden Olcay'ın havalandırdığı topla buluşan Sedat'ın vuruşunu Muslere kornere çeldi.
69. dakikada sol taraftan Sarrachi'nin ortasında kale önünde Feghouli'nin gelişine şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
71. dakikada Rodallega'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Sedat'ın içeri sokularak dar açıdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
78. dakikada Seri'nin pasında ceza yayı yanında topla buluşan Falcao'nun düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Denizlispor savunmasına çarparak kornere gitti.
85. dakikada Seri'nin pasında ceza yayı üstünde topla buluşan Taylan'ın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Cevdet Kömürcüoğlu
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Sarrachi, Seri, Lemina, Feghouli, Ömer Bayram (Sekidika dk. 86 ?), Emre Akbaba (Taylan Antalyalı dk. 76), Falcao (Adem dk. 90+3 ?)
Yedekler: Okan, Şener, Ahmet Çalık, Selçuk, Belhanda, Mariano, Emre Mor
Teknik Direktör: Fatih Terim
Denizlispor: Stachowiak, Zeki, Mustafa (Muhammet Özkal dk. 59), Oğuz Yılmaz, Lopes, Murawski, Onazi (Sedat Şahintürk dk. 64), Sacko, Olcay (Estupinan dk. 77), Aissati, Rodallega
Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Mbamba, Asım Aksungur, Recep Niyaz, Alihan Alkan
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Goller: Emre Akbaba (dk. 26), Falcao (dk. 57) (Galatasaray), Muhammet Özkal (dk. 64) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Marcao (Galatasaray), Onazi, Murawski, Rodallega, Sacko (Denizlispor)