Süper Lig: Galatasaray: 2 - Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 28.
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Emre Akbaba'nın pası ile ceza sahası içinde topla buluşan Falcao'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay'da kaldı.
17. dakikada Güray Vural'ın sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde bulunan Djilobodji'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
34. dakikada Feghouli'nin ara pasında defansın arkasına sarkan Onyekuru, ceza sahası içi sol tarafında kaleci Günay'ı da geçen topu boş kaleye göndermek isterken Kana-Bıyık son anda çizgiden çıkardı.
36. dakikada Feghouli'nin ara pasında defansın arkasına iyi kaçan Falcao, ceza sahası içinde yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
40. dakikada Seri'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda rakiplerinden sıyrılıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
Stat: Türk Telekom Stadyumu
Hakemler: Alper Ulusoy, İsmail Şencan, Mustafa Sönmez
Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Ahmet Çalık, Mario Lemina, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Emre Akbaba, Sofinae Feghouli, Henry Onyekuru, Younes Belhanda, Radamel Falcao
Yedekler: Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Selçuk İnan, Martin Linnes, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Jesse Sekidika, Emin Bayram, Taylan Antalyalı
Teknik Direktör: Fatih Terim
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Mehmet Erdem Uğurlu, Tosca, Papy Djilobodji, Kana-Bıyık, Oğuz Ceylan, Jefferson, Güray Vural, Maxim, Kenan Özer, Kayode,
Yedekler: Haydar Yılmaz, Kubilay Aktaş, Muhammet Demir, Chibsah, Pawel Olkowski, Diarra, Furkan Soyalp, Twumasi, Andre Sousa, Muğdat Çelik
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Goller: Falcao (dk. 36), Belhanda (dk. 40) (Galatasaray), Djilobodji (dk. 17) (Gaziantep FK)
Sarı kart: Mariano (Galatasaray)