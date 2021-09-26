Süper Lig: Galatasaray: 2 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi ağırladı. Ev sahibi ekip, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Halil Dervişoğlu orta sahadan kaptığı topla uzaktan şutunu gönderdi, kaleci İrfan kontrol etmek isterken, meşin yuvarlağı elinden kaçarak filelere gitti. 1-1

56. dakikada sağ kanatta topla buluşan Morutan, ceza sahası içine yönelip 3 rakibinden sıyrıldı. Çaprazda müsait pozisyonda kalan bu futbolcunun sert şutunda Galatasaray öne geçti. 2-1

73. dakikada sol kanatta topla buluşup ceza sahasına giren Kerem'in yerden vuruşunda kaleci İrfan Can gole izin vermedi. Dönen topu Cicaldau tamamladı ancak İrfan Can bu pozisyonda da müdahale ederek topu kornere gönderdi.

Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Hakan Yemişken

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama (Alpaslan dk. 46), Nelsson, Van Aanholt, Cicaldau, Berkan, Feghouli (Diagne dk. 46), Morutan (Oğulcan dk. 84 ?), Kerem, Halil (Emre Kılınç dk. 70)

Yedekler: Fatih, Babel, Mustafa Muhammed, Gustavo, Ömer Bayram, Işık Kaan

Teknik Direktör: Fatih Terim

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Angel, Berkan (Kahraman dk. 77), Yalçın (Tijanic dk. 61), Soner (Baku dk. 77), Halil, Laurency (Jahovic dk. 77), Nwobodo, Ndiaye

Yedekler: Arda, Efe Can, Ideye, Atakan, Erkam, Atınç

Teknik Direktör: Nestor El Maestro

Goller: Ndiaye (dk. 43) (Göztepe), Halil Dervişoğlu (dk. 49), Morutan (dk. 56) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Halil Dervişoğlu, Cicaldau, Van Aanholt (Galatasaray), Jahovic (Göztepe)