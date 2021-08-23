Süper Lig: Galatasaray: 2 - Hatayspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 2.
Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, Hatayspor'u ağırladı. Müsabaka Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada sağ tarafta topu alan Boey'in ceza sahası içi arka direğe açtığı ortada Diagne'nin gelişine vuruşunda kaleci Munir topu iki hamlede kontrol etti.
72. dakikada Lobjanidze'nin sol kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde topu alan Diouf'ın kafa vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.
88. dakikada Ömer Bayram'ın sol taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Luyindama'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-1
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Kısal
Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Aanholt (Ömer Bayram dk. 67), Taylan, Berkan (Babel dk. 67), Kerem (Mustafa Muhammed dk. 77), Cicaldau (Emre Akbaba dk. 67), Feghouli (Barış Yılmaz dk. 87 ?), Diagne
Yedekler: İsmail Çipe, Yedlin, Alpaslan, Aytaç Kara, Emre Kılınç
Teknik Direktör: Fatih Terim
Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Simon, Samuel, Mehdi, Ruben ( Onur dk. 46), Lobjanidze (Sadık dk. 88 ?), Emre Çolak (Traore dk. 46), Dylan (Kamara dk. 62), Diouf (El Kaabi dk. 76)
Yedekler: Abdullah, Burak, Burak, Bülent, Eren
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Lobjanidze (dk. 3) (Hatayspor), Feghouli (dk. 30), Luyindama (dk. 88) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Luyindama (Galatasaray), Ribeiro, Falette (Hatayspor)