Süper Lig: Galatasaray: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 25.
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Sarı-kırmızılılar müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Hajradinovic'in sol taraftan ortasında Muslera ile birlikte topa yükselen Thelin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
70. dakikada Emre Kılınç'ın sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Luyindama'nın kafa vuruşunda top auta çıktı.
81. dakikada ceza sahasında topla buluşan Varga'nın yaptığı yerden vuruşta top kaleci Muslera'da kaldı.
86. dakikada Luyindama'nın attığı uzun topta ceza sahası içinde topu alan Onyekuru, kaleci Ertuğrul'un müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi.
89. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Mustafa Muhammed, Ertuğrul'un sağına yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. 2-1
Stat: TT
Hakemler: Erkan Özdamar, Serkan Ok, Mustafa Sönmez
Galatasaray: Muslera, Linnes (Belhanda dk. 82 ?), Luyindama, Marcao, Ömer, Etebo, Gedson (Emre Akbaba dk. 71), Emre Kılınç (Onyeku dk. 71), Kerem (Yedlin dk. 77), Babel (Donk dk. 72), Mustafa Muhammed
Yedekler: Fatih, Şener, Taylan, Ozornwafor, Bartuğ
Teknik Direktör: Fatih Terim
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hajradinovic, Koomson (Varga dk. 46), Hodzic, Thelin
Yedekler: Ramazan, Berk, Sadiku, Anıl Koç, Evren, Mehmet, Furkan, Doğucan, Hasan
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Kerem (dk. 9), Mustafa Muhammed (dk. 89 pen.) (Galatasaray), Thelin (dk. 51) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Thelin, Hajradinovic, Varga, Tosic (Kasımpaşa)