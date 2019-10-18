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Süper Lig: Galatasaray: 2 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 8.

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray evinde Sivasspor'u ağırladı. Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada sağ kanatta topla buluşan Şener'in ceza sahası içine ortasında Babel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


14. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Arslan'ın ceza sahası içine verdiği pasta Mert topla buluştu. Mert'in bekletmeden çektiği şutta Muslera meşin yuvarlağı oyun alanı içine çeldi.


20. dakikada Yatabare'nin ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Mert'in şutunu kaleci Muslera oyun alanı içine çeldi. Tekrar topla buluşan Mert'in çevirdiği topta Fernando'nun şutu direkten oyun alanına döndü.


22. dakikada Babel'in sol tarafa verdiği topla buluşan Andone'nin çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


41. dakikada ceza sahasına topla giren Andone, Appindangoye'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.


42. dakikada topun başına geçen Andone penaltı vuruşunu gole çevirdi. 2-0



Stat: TT Arena


Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam


Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Ömer, Nzonzi, Belhanda, Emre Mor, Babel, Andone


Yedekler: Okan, Ahmet, Seri, Adem, Selçuk, Donk, Yunus, Jimmy, Taylan, Nagatomo


Teknik Direktör: Fatih Terim


Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur, Hakan, Mert Hakan, Cofie, Emre Kılınç, Fernando, Yatabare


Yedekler: Muammer, Ali Şaşal, Kone, Paul Papp, Oliveira, Erdoğan, Traore, Fatih, Derlek, Ziya


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Andone (dk. 22 ve 42 pen.) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Luyindama (Galatasaray), Fernando, Yatabare (Sivasspor)

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