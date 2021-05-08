Süper Lig: Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 40.
Süper Lig'in 40. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada topla birlikte rakip yarı sahaya geçen Marcao, pasını sol kanattan savunma arkasına sarkan Saracchi'ye verdi. Bu oyuncunun ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sol çaprazdan yaptığı vuruşu kaleci Ersin ayaklarıyla oyun alanına çeldi.
67. dakikada Larin'in ceza yayı yakınlarından verdiği pasta sağ tarafta topla buluşan Ghezzal'ın ceza alanına girerek çaprazdan çektiği şut kaleci Muslera'da kaldı.
76. dakikada savunmada Rosier'in sektirdiği topu kapan Emre Kılınç, kaleci Ersin'i geçip ceza sahası sol tarafında son çizgiye indikten sonra pasını altıpas yakınlarındaki Arda Turan'a gönderdi. Arda'nın müsait pozisyondaki vuruşu ağlarla buluştu. 3-1
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Sarracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes (Halil Dervişoğlu 90+2 ?), Emre Akbaba (Emre Kılınç dk. 73), Babel (Arda Turan dk. 73), Onyekuru (Kerem Aktürkoğlu dk. 63), Falcao (Mustafa Muhammed dk. 63)
Yedekler: Okan Koçuk, Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Luyindama, Feghouli
Teknik Direktör: Fatih Terim
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Wellinton, Vida, N'sakala, Josef, Atiba (Rıdvan Yılmaz dk. 87 ?), Ljajic (Necip Uysal dk. 71), Ghezzal, Larin, Gökhan Töre (Dorukhan Toköz dk. 61)
Yedekler: Emre Bilgin, Utku Yuvakuran, Montero, Bilal Ceylan, Serdar Saatçi
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Babel (dk. 11), Falcao (dk. 45+1 pen.), Arda Turan (dk. 76) (Galatasaray), Ghezzal (dk. 42 pen.) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Babel, Marcao, Donk, Onyekuru (Galatasaray) Josef, N'sakala, Atiba (Beşiktaş)