Süper Lig: Galatasaray: 3 - Çaykur Rizespor: 4 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 31.
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı. Müsabaka Karadeniz ekibinin 4-3'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada sağ taraftan Boldrin'in ceza sahası içine ortasında Selim'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
52. dakikada Baiano'nun sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Samudio'nun kafa vuruşunda top Yedlin'in eline çarptı. Hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.
54. dakikada Skoda'nın kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti. 2-3
60. dakikada Onyekuru'nun verdiği pasta ceza sahası dışında topu alan Kerem'in şutu kaleci Gökhan'da kaldı.
74. dakikada Feghouli'nin ara pasında topu alan Onyekuru'nun ceza sahası içine topla girdi. Meriah, yaptığı vuruşta topu kendi kalesine gönderdi. 3-3
90+3. dakikada sağ tarafta topu alan Moroziuk'un ceza sahası içinde Boldrin'e topu bıraktı. Boldrin aldığı topu Michalak'a verdi. Michalak, sol tarafta yer alan Fernando'ya pasını aktardı. Bu oyuncu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-4
90+11. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Babel'in sert şutunu kaleci Tarık kornere çeldi.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Olguncan, Ali Saygın Ögel
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Etebo, Gedson Fernandes (Feghouli dk. 71), Emre Akbaba (Kerem Aktürkoğlu dk. 57), Emre Kılınç (Onyekuru dk. 57), Falcao (Babel dk. 88 ?), Mostafa Mohamed (Arda Turan dk. 71)
Yedekler: Okan Kocuk, Linnes, Donk, Ömer Bayram, Oğulcan Çağlayan
Teknik Direktör: Fatih Terim
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Tarık Çetin dk. 71), Moroziuk, Selim Ay (Meriah dk. 61), Talbi, İsmail Köybaşı, Baiano (Fernando dk. 89), Djokovic, Boldrin, Sabo, Samudio (Abdullah Durak dk. 88 ?), Skoda (Michalak dk. 61)
Yedekler: Tunay Torun, Söderlund, Emir Dilaver, Fernando, Melnjak, Doğan Erdoğan
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Goller: Samudio (dk. 2), Boldrin (dk. 41), Skoda (dk. 54 pen.), Fernando (dk. 90+3) (Çaykur Rizespor), Yedlin (dk. 14), Emre Akbaba (dk. 31), Meriah (dk. 71 k.k.) (Galatasaray)
Kırmızı Kart: Yedlin (dk. 79) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Selim, Moroziuk (Çaykur Rizespor), Luyindama, Fatih Terim, Marcao (Galatasaray)