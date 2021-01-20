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Süper Lig: Galatasaray: 3 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 20.

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde Denizlispor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada Feghouli'nin ceza sahası içine verdiği pasla buluşan Belhanda'nın yerden çevirdiği topa Emre Akbaba'nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


17. dakikada Babel'in pasında ceza sahası içinde topu alan Fegouli yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0


35. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe atışında ceza sahası içinde Leismann'ın kafa vuruşu direğin yanından auta çıktı.


45+1. dakikada savunmadan seken top ceza sahası içine yöneldi. Ceza sahası içinde Donk yaptığı kafa vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0



Stat: TT Stadı


Hakemler: Suat Arslanboğa, Abdullah Bora Özkara, Volkan Ahmet Narinç


Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Emre Akbaba, Feghouli, Arda Turan, Belhanda, Babel


Yedekler: Okan, Fatih, Etebo, Kerem, Ömer Bayram, Luyindama, Ozornwafor, Emre Kılınç, Sekidika, Ali Yavuz


Teknik Direktör: Fatih Terim


Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Leismann, Muhammet, Bergdich, Murawski, Sacko, Dossevi, Recep Niyaz, Sagal, Rodallega


Yedekler: Cenk, Ahmad, Sakıb, Varela, Tusha, Mert, Özer, Emirhan, Alihan, Muhammed


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


Goller: Emre Akbaba (dk. 8), Feghouli (dk. 17), Donk (dk. 45+1) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Taylan (Galatasaray), Rodallega (Denizlispor)

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