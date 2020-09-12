İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Galatasaray: 3 - Gaziantep Futbol Kulübü: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 1.

Süper Lig'in 1. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada Feghouli'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Kubilay'a çarptı. Hakem Bahattin Şimşek, bu pozisyonu VAR'ın uyarısıyla yeniden izleyerek, penaltı noktasını gösterdi.


8. dakikada Falcao'nun kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


15. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Belhanda'nın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Günay'da kaldı.


18. dakikada Güray Vural'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Fatih kornere çeldi.


24. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Taylan'ın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Günay iki hamlede kontrol etti.


28. dakikada Falcao'nun ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Emre Kılınç'ın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0


32. dakikada Kenan'ın ara pasında Djolobodji ceza sahası içerisinde kaleci Fatih ile karşı karşıya kaldı. Djilobodji'nin kaleci Fatih ile karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.


34. dakikada Belhanda'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Feghouli'nin kaleci Günay ile karşı karşıya geldi. Feghouli'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Günay'a çarparak kornere gitti.


35. dakikada sağ taraftan Belhanda'nın kullandığı kornerde kale önünde Luyindama'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Günay oyun alanına çeldi.


40. dakikada sağ taraftan Feghouli'nin yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Falcao'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 3-0



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Bahattin Şimşek, İbrahim Bozbey, İlker Takpak


Galatasaray: Fatih, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Sarrachi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Falcao


Yedekler: Okan, Şener, Linnes, Emin, Babel, Donk, Ömer, Jimmy, Ali Yavuz Kol, Diagne


Teknik Direktör: Fatih Terim


Gaziantep Futbol Kulübü: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-bıyık, Morais, Kubilay, Sousa, Kenan, Güray, Maxim, Andre


Yedekler: Çağlar Şahin, Mustafa, Ulaş, Olkowski, Jefferson, Kozulj, Tetteh, Enver Cenk, Muhammet Demir


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Goller: Falcao (dk. 8 pen. ve 40), Emre Kılınç (dk. 28) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Kubilay Aktaş (Gaziantep), Luyindama (Galatasaray)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.