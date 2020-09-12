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Süper Lig: Galatasaray: 3 - Gaziantep Futbol Kulübü: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in ilk haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü’nü 3-1’lik skorla mağlup etti.

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-1'lik skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada Güray'ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Andre'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağalara gitti. 3-1


61. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında dar açıdan Falcao'nun yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Günay'dan döndü. Dönen top ile penaltı noktasında buluşan Arda'nın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


63. dakikada Elabdellaoui'nin sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına Falcao, altıpas içinde yakın mesafeden gelişine kafa vuruşu yaptı. Kaleci Günay meşin yuvarlağı son anda köşeden çeldi.


78. dakikada ceza yayı üzerinden Andre'nin sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.


90+2. dakikada Belhanda'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Bahattin Şimşek, İbrahim Bozbey, İlker Takpak


Galatasaray: Fatih, Elabdellaoui, Luyindama (Donk dk. 66), Marcao, Sarrachi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç (Jimmy Durmaz dk. 80 ?), Arda (Babel dk. 66), Feghouli (Ömer dk. 66), Falcao (Diagne dk. 87 ?)


Yedekler: Okan, Şener, Linnes, Emin, Ali Yavuz Kol


Teknik Direktör: Fatih Terim


Gaziantep Futbol Kulübü: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana-bıyık, Morais, Kubilay (Jefferson dk. 46), Sousa (Furkan dk. 55), Kenan (Enver Cenk dk. 46), Güray (Kozulj dk. 65), Maxim (Muhammet Demir dk. 70), Andre


Yedekler: Çağlar Şahin, Mustafa, Ulaş, Olkowski, Tetteh


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Goller: Falcao (dk. 8 pen. ve 40), Emre Kılınç (dk. 28) (Galatasaray), Andre (dk. 53) (Gaziantep Futbol Kulübü)


Sarı kartlar: Kubilay Aktaş, Morais, Jefferson (Gaziantep Futbol Kulübü) Luyindama, Belhanda (Galatasaray)

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