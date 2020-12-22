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Süper Lig: Galatasaray: 3 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 14.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Halil'in şutunu kaleci Okan oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Soner'in şutu üstten auta çıktı.


63. dakikada orta sahadan Taylan'ın attığı uzun topla ceza sahası içinde buluşan Feghouli'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1


86. dakikada sağ taraftan Halil'in açtığı ortada ceza sahası içinde Cherif'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.


88. dakikada Oğulcan'ın pası ile ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Emre Akbaba'nın çaprazdan vuruşunda kaleci Megyeri, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, Samet Çavuş


Galatasaray: Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç (Bartuğ Elmaz dk. 90+3 ?), Belhanda (Emin Bayram dk. 90+3 ?), Feghouli (Emre Akbaba dk. 83 ?), Arda Turan (Ömer dk. 82 ?), Diagne (Oğulcan dk. 67)


Yedekler: Kerem, Şener, Linnes, Sekidika, Ali


Teknik Sorumlu: Levent Şahin


Göztepe: Megyeri, Gassama, Atınç, Marko (Burak dk. 83 ?), Berkan, Yalçın (Mossoro dk. 67), Obinna, Soner, Halil, Tripic (Napoleoni dk. 46), Cherif


Yedekler: Arda, Tarouco, Tibet, Yılmaz, Tolga, Burekovic, Efe


Teknik Direktör: İlhan Palut


Goller: Emre Kılınç (dk. 4), Arda (dk. 12), Feghouli (dk. 63) (Galatasaray), Soner (dk. 14) (Göztepe)


Sarı kartlar: Omar Elabdellaoui (Galatasaray), Obinna (Göztepe)

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