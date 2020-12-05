Süper Lig: Galatasaray: 3 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Emre Taşdemir'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

62. dakikada ceza yayı üzerinde Selim'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

64. dakikada Hatayspor yarı sahasından Emre Kılınç'ın ortaladığı topa arka direkte Oğulcan Çağlayan kafa vuruşunu yaptı. Kale önünde Pablo'ya çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

73. dakikada sağ taraftan Boupendza'nın pasında ceza yayı üstünde topla buluşan Diouf'un sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

75. dakikada sol taraftan Emre Akbaba'nın ortasında ceza yayı üzerinde Feghouli'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.

80. dakikada orta sahada Gökhan Karadeniz'in, Etebo'ya yaptığı müdahale sonrasında hakem Erkan Özdamar sarı kartını çıkardı. Daha önceden de sarı kart bulunan Gökhan, kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

86. dakikada Ömer'in sol kanattan açtığı ortada ceza sahası içinde Diagne'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Munir'de kaldı.

90+4. dakikada Kerem pasını sol tarafta bulunan Ömer'e verdi. Ömer'in pasında ceza sahası içine hareketlenen ve burada topla buluşan Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Pozisyonu VAR'da dinleyen hakem Erkan Özdamar daha sonra golü verdi. 3-0

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Erkan Özdamar, Kemal Yılmaz, Abdullah Bora Özkara

Galatasaray: Fatih, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Oğulcan (Sekidika dk. 70), Emre Akbaba (Kerem Aktürkoğlu dk. 88), Emre Kılınç (Etebo dk. 80), Feghouli (Ömer dk. 79), Diagne (Ali Yavuz Kol dk. 88 ?)

Yedekler: Okan, Şener, Belhanda, Luyindama, Arda Turan

Teknik Direktör: Fatih Terim

Hatayspor: Munir, Burak Çamoğlu, Yusuf Abdioğlu, Pablo, Popov, Sackey, Traore (Gökhan Karadeniz dk. 58 ?), Aabid (Ruben Ribeiro dk. 67), Selim Ilgaz (Boupendza dk. 67), Akintola (Barbosa dk. 85 ?), Diouf

Yedekler: Yavuz Boyar, Akın Alkan, Soner Örnek, Billong, Abdurrahman Canlı, Mirkan

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Diagne (dk. 32), Pablo (dk. 64 k.k.), Kerem Aktürkoğlu (dk. 90+4) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Gökhan Karadeniz (dk. 80) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Diagne, Marcao, Emre Taşdemir (Galatasaray)