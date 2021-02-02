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Süper Lig: Galatasaray: 3 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 23.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 3-0'lık skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada sağ taraftan Belhanda'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Mustafa Muhammed'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.


57. dakikada Mahmut'un ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Guldbrandsen'in ceza sahası içine sol çaprazdan girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.


64. dakikada sağ taraftan Belhanda'nın kullandığı kornerde kale önünde Donk'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0


74. dakikada Linnes'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazında Belhanda topla buluştu. Sağ çaprazdan Belhanda'nın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Mert kornere çeldi.


90+2. dakikada ceza sahası içinde Emin Sarıkaya'nın Onyekuru'ya yaptığı müdahaleyi hakem Arda Kardeşler penaltı olarak değerlendirdi.


90+3. dakikada Mustafa Muhammed'in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0



Stat: T.T


Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Serkan Olguncan


Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Sarrachi, Etebo (Mustafa Muhammed dk. 46), Taylan, Emre Kılınç (Halil dk. 90+1 ?), Onyekuru (Ömer dk. 90+2 ?), Arda (Belhanda dk. 46), Babel (Kerem dk. 84 ?)


Yedekler: Okan, Emre Akbaba, Luyindama, Ozornwafor, Bartuğ


Teknik Direktör: Fatih Terim


Medipol Başakşehir: Mert, Ömer Ali (Emin dk. 85 ?), Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Azubuike(Ndayishimiye dk. 88 ?), Mahmut (Tolga dk. 69), Deniz, Crivelli, Guiliano (Ba dk. 68), Guldbrandsen (Fernandes dk. 69)


Yedekler: Volkan, Ravil, Ponck, Uğur, Cemali


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Goller: Onyekuru (dk. 45), Donk (dk. 64), Mustafa Muhammed (dk. 90+3 pen.) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Marcao (Galatasaray) Crivelli, Deniz (Medipol Başakşehir)

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