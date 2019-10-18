Süper Lig: Galatasaray: 3 - Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 8.
Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, evinde karşılaştığı Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Ömer'in verdiği pasta topla buluşan Emre Mor'un şutunu Samassa oyun alanına çeldi.
69. dakikada Emre Kılınç'ın ara pasında ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Uğur Çiftçi, pasını kale ağzındaki Kone'ye çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda top filelere gitti. 2-1
74. dakikada Ömer Bayram'ın pasında topla buluşan Babel, ceza sahası içine girerek sol çaprazdan yaptığı vuruşla direğe de çarpan meşin yuvarlağı ağlara göndermeyi başardı. 3-1
80. dakikada sol kanattan topla buluşan Andone'nin son çizgiye inerek verdiği pasta Emre Mor'un vuruşu yandan auta çıktı.
84. dakikada sol kanatta topla buluşan Emre Kılınç'ın penaltı noktasına gönderdiği pasta Erdoğan Yeşilyurt meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-2
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam
Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama (Donk dk. 76), Marcao, Emre Taşdemir (Seri dk. 76), Ömer, Nzonzi, Belhanda (Yunus dk. 83 ?), Emre Mor, Babel, Andone
Yedekler: Okan, Ahmet, Adem, Selçuk, Jimmy, Taylan, Nagatomo
Teknik Direktör: Fatih Terim
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur, Hakan, Mert Hakan (Derlek dk. 85 ?), Cofie, Emre Kılınç, Fernando (Kone dk. 46), Yatabare (Erdoğan dk. 82)
Yedekler: Muammer, Ali Şaşal, Kone, Paul Papp, Oliveira, Traore, Fatih, Ziya
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Andone (dk. 22 ve 42 pen.), Babel (dk. 74) (Galatasaray), Kone (dk. 69), Erdoğan (dk. 84) (Sivasspor)
Kırmızı kart: Cofie (dk. 48) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Luyindama, Andone, Ömer Bayram, Yunus (Galatasaray), Fernando, Yatabare (Sivasspor)