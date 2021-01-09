Süper Lig: Galatasaray: 4 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 18.
Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada Emre Taşdemir'in sol taraftan verdiği pasta topla buluşan Diagne'nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
14. dakikada Sefa'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Soner'in şutu öncesinde Marcao yaptığı müdahale sonrası topu kornere gönderdi.
25. dakikada sol tarafta topla buluşan Emre Taşdemir'in ceza sahası içi yerden verdiği pasta Oğulcan'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
30. dakikada Arda'nın sol taraftan verdiği pasta ceza sahası dışında topla buluşan Belhanda'nın yerden şutunda top ağlarla buluştu. 2-0
44. dakikada kaleci Übeyd'in hatalı verdiği pasta topla buluşan Belhanda'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 3-0
45+1. dakikada Arda'nın pasında ceza sahasında topu alan Belhanda, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 4-0
Stat: TT Stadı
Hakemler: Halis Özkahya, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey
Galatasaray: Okan, Şener, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Belhandax, Emre Akbaba, Oğulcan, Arda, Diagne
Yedekler: Fatih, Babel, Linnes, Kerem, Luyindama, Saracchi, Emin, Ozornwafor, Sekidika, Ali
Teknik Direktör: Fatih Terim
Gençlerbirliği: Übeyd, Johansson, Zargo, Arda, Polomat, Soner, Piris, Murat, Sefa, Candeias, Ayite
Yedekler: Yasin, Halil, Oliveira, Furman, Metehan, İlker, Rahmetullah, Sami, Mustafa Seyhan, Mustafa Çeçenoğlu
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Goller: Diagne (dk. 1), Belhanda (dk. 30, 44, 45+1) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Ayite, Polomat (Gençlerbirliği)