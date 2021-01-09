İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Galatasaray: 4 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 18.

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


1. dakikada Emre Taşdemir'in sol taraftan verdiği pasta topla buluşan Diagne'nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


14. dakikada Sefa'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Soner'in şutu öncesinde Marcao yaptığı müdahale sonrası topu kornere gönderdi.


25. dakikada sol tarafta topla buluşan Emre Taşdemir'in ceza sahası içi yerden verdiği pasta Oğulcan'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


30. dakikada Arda'nın sol taraftan verdiği pasta ceza sahası dışında topla buluşan Belhanda'nın yerden şutunda top ağlarla buluştu. 2-0


44. dakikada kaleci Übeyd'in hatalı verdiği pasta topla buluşan Belhanda'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 3-0


45+1. dakikada Arda'nın pasında ceza sahasında topu alan Belhanda, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 4-0



Stat: TT Stadı


Hakemler: Halis Özkahya, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey


Galatasaray: Okan, Şener, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Belhandax, Emre Akbaba, Oğulcan, Arda, Diagne


Yedekler: Fatih, Babel, Linnes, Kerem, Luyindama, Saracchi, Emin, Ozornwafor, Sekidika, Ali


Teknik Direktör: Fatih Terim


Gençlerbirliği: Übeyd, Johansson, Zargo, Arda, Polomat, Soner, Piris, Murat, Sefa, Candeias, Ayite


Yedekler: Yasin, Halil, Oliveira, Furman, Metehan, İlker, Rahmetullah, Sami, Mustafa Seyhan, Mustafa Çeçenoğlu


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Goller: Diagne (dk. 1), Belhanda (dk. 30, 44, 45+1) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Ayite, Polomat (Gençlerbirliği)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.