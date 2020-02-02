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Süper Lig: Galatasaray: 4 - Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 20.

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Kayserispor'u ağırladı. Ev sahibi ekip, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada Adem Büyük'ün ortasında savunmanın uzaklaştırdığı top Mariano'da kaldı. Brezilyalı futbolcunun sağ çaprazdan şutunda top diğerin yanından auta çıktı.


59. dakikada Mariano'nun sağdan ceza sahasına gönderdiği pasta Emre Akbaba müsait pozisyondaki Feghouli'yi gördü. Bu futbolcunun şutunda top kaleci İsmail'de kaldı.


64. dakikada Emre Akbaba'nın pasında topla buluşan Ömer Bayram, ceza sahası içinde müsait pozisyonda olan Feghouli'ye yerden gönderdi. Bu futbolcu bekletmeden vurdu ve topu filelere yolladı. 3-0


66. dakikada Situm'un sağdan ceza sahası içine gönderdiği ortada Pedro Henrique kayarak vuruşunu yaptı ancak top direğin dibinden auta çıktı.


69. dakikada sol kanatta topla buluşan Pedro Henrique, savunmanın arkasına sarkan Mesanovic'i gördü. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 3-1


72. dakikada Enver Cenk Şahin'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Mesanovic'in çaprazdan sert vuruşu üstten auta gitti.


87. dakikada kendi yarı sahasında topla buluşan Pedro Henrique, 2 rakibinden sıyrılıp rakip ceza sahası önüne geldi ve çok sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.


90+4. dakikada gelişen Galatasaray atağında Seri'nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru, Feghouli'yi gördü. Bu futbolcu kendisinin 2, takımının 4. golünü kaydetti. 4-1



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Emre Eyisoy, Tarık Ongun


Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Belhanda, Feghouli, Ömer Bayram (Onyekuru dk. 82 ?), Emre Akbaba (Taylan dk. 75), Adem Büyük (Sekidika dk. 86 ?)


Yedekler: Okan, Ahmet Çalık, Emin Bayram, Işık Kaan, Şener, Selçuk İnan, Jimmy Durmaz


Teknik Direktör: Fatih Terim


Kayserispor: İsmail Çipe, Miguel Lopes, Diego, Uzodimma (Aksel Aktaş dk. 57), Emre Taşdemir, Djedje, Ben Rienstra, Situm (Enver Cenk dk. 70), Henrique, Campanharo, Mesanovic


Yedekler: Doğan, Oğuzhan Çapar, Mert Kula, Sapunaru, Yasir Subaşı, Emre Demir, Ömer Uzun, Kravets


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Goller: Adem Büyük (dk. 5), Donk (dk. 21), Feghouli (dk. 64 ve 90+4) (Galatasaray), Mesanovic (dk. 69) (Kayserispor)


Sarı kartlar: Belhanda, Ömer Bayram (Galatasaray), Djedje (Kayserispor)

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