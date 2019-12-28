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Süper Lig: Galatasaray: 5 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 17.

Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, taraftarı önünde Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılılar ilk 45 dakikasını 3-0 önde kapattığı mücadeleden 5-0'lık galibiyetle ayrılarak sezonun ilk yarısını 3 puanla kapattı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada Amilton'un sağdan yaptığı ortada savunmadan seken top Ufuk Akyol'da kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Muslera gole izin vermedi.


63. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası yan çizgisinden kullandığı serbest vuruşta Mukairu kafa vuruşu üstten az farkla auta çıktı.


64. dakikada gelişen Antalyaspor atağında orta sahadan atılan pasta topla buluşan Ufuk Akyol şutunu çekti ancak Lemina araya girerek topu kornere gönderdi.


64. dakikada Antalyaspor'un kullandığı kornerde Lemina'nın çıkardığı top Feghouli'de kaldı. Bu futbolcunun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Falcao aşırtma bir vuruş denemek isterken kaleci rahat bir şekilde topu kontrol etti.


80. dakikada Amilton'un ortasında Galatasaray savunmasından seken topa Ribeiro gelişine vurdu ancak Muslera topu kornere gönderdi.


82. dakikada Ömer Bayram'ın orta sahadan savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Ryan Babel yerden düzgün bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 4-0


89. dakikada Ömer Bayram'ın pasında topu alan Seri, savunmanın arkasına sarkan Taylan Antalyalı'yı gördü. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 5-0



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken


Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo (Emre Taşdemir dk. 87 ?), Seri, Lemina, Feghouli (Babel dk. 76), Taylan, Ömer, Falcao (Adem Büyük dk. 83 ?)


Yedekler: Okan, Şener, Ahmet Çalık, Selçuk, Belhanda, Emin, Emre Mor


Teknik Direktör: Fatih Terim


Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Salih (Mukairu dk. 46), Celustka, Tarık Çamdal, Ufuk Akyol, Chico, Doğukan (Ribeiro dk. 79), Hakan (Yekta dk. 90 ?), Amilton, Blanco


Yedekler: Ferhan, Eren Albayrak, Dala, Harun, Halil, Mikail, Bünyamin


Teknik Direktör: Stjepan Tomas


Goller: Falcao (dk. 10 pen. ve 28), Celustka (dk. 38 k.k.), Babel (dk. 82), Taylan (dk. 89) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Lemina, Muslera (Galatasaray), Doğukan, Hakan Özmert, Tarık Çamdal, Nazım Sangare (Antalyaspor)

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