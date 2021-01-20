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Süper Lig: Galatasaray: 6 - Denizlispor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 20.

Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray evinde Denizlispor'u ağırladı. Müsabaka Galatasaray'ın 6-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada sağ tarafta topla buluşan Rodallega'nın ceza sahası içine yerden verdiği pasta Tusha'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1


53. dakikada Emre Akbaba'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta top doğrudan kaleye yöneldi. Kaleci Pantilimon topu tek hamlede kontrol etti.


59. dakikada Belhanda'nın savunmanın arkasına verdiği pasta topla buluşan Feghouli'nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşu kaleci Pantilimon kornere çeldi.


60. dakikada Babel'in pasında ceza sahası içine topla buluşan Saracchi'nin şutunda kaleci Pantilimon'dan dönen top Muhammed'e çarpan top ağlara gitti. 4-1


64. dakikada sağ tarafta topla buluşan Linnes'in verdiği pasta topu alan Belhanda'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-1


70. dakikada ceza sahasının arkasına sarkan Babel kaleciyle karşı karşıya kaldı. Babel'in yaptığı aşırtma vuruşta top üstten auta çıktı.


80. dakikada topla buluşan Emre Akbaba'nın şutunu kaleci Pantilimon oyun alanı içine çeldi. BU noktada topla buluşan Ömer'in şutu yine kaleci Pantilimon'da kaldı.


90+2. dakikada Babel'in pasında ceza sahası içine giren Sekidika'nın sert şutunda top ağlarla buluştu. 6-1



Stat: TT Stadı


Hakemler: Suat Arslanboğa, Abdullah Bora Özkara, Volkan Ahmet Narinç


Galatasaray: Muslera, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan (Ömer Bayram dk. 69), Emre Akbaba (Sekidika dk. 84), Feghouli (Kerem dk. 77), Arda Turan (Etebo dk. 69), Belhanda (Emre Kılınç dk. 84 ?), Babel


Yedekler: Okan, Fatih, Luyindama, Ozornwafor, Ali Yavuz


Teknik Direktör: Fatih Terim


Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Leismann, Muhammet, Bergdich (Sakıb dk. 62), Murawski, Sacko (Tusha dk. 46), Dossevi (Ahmad dk. 62), Recep Niyaz, Sagal, Rodallega


Yedekler: Cenk, Varela, Mert, Özer, Emirhan, Alihan, Muhammed


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


Goller: Emre Akbaba (dk. 8), Feghouli (dk. 17), Donk (dk. 45+1), Muhammed (dk. 60 k.k.), Belhanda (dk. 64), Sekidika (dk. 90+2) (Galatasaray), Tusha (dk. 48) (Denizlispor)


Sarı kartlar: Taylan (Galatasaray), Rodallega (Denizlispor)

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