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Süper Lig: Galatasaray: 6 - Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 18.

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği'ni ağırladı. Müsabaka Galatasaray'ın 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada Arda'nın pasında ceza sahası içinde topu alan Diagne'nin yerden şutunu kaleci Übeyd oyun alanı içine çeldi.


64. dakikada Emre Akbaba'nın sol taraftan alıp yerden ceza sahası içine açtığı ortada topla buluşan Oğulcan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 5-0


66. dakikada Taylan'ın orta sahadan ceza sahası içine açtığı topla buluşan Kerem, kaleci Übeyd'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Özkahya penaltı noktasını gösterdi.


67. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Babel meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 6-0



Stat: TT Stadı


Hakemler: Halis Özkahya, Cevdet Kömürcüoğlu, İbrahim Bozbey


Galatasaray: Okan, Şener, Donk (Ozornwafor dk. 82 ?), Marcao, Emre Taşdemir, Taylan (Luyindama dk. 76), Belhanda (Kerem dk. 65), Emre Akbaba, Oğulcan (Babel dk. 65), Arda, Diagne (Sekidika dk. 77)


Yedekler: Fatih, Linnes, Saracchi, Emin, Ali


Teknik Direktör: Fatih Terim


Gençlerbirliği: Übeyd, Johansson, Zargo, Arda (Halil dk. 69), Polomat, Soner, Mendoza (Mustafa Seyhan dk. 82 ?), Murat, Sefa (Sami dk. 69), Candeias (İlker dk. 46), Ayite (Rahmetullah dk. 77)


Yedekler: Yasin, Oliveira, Furman, Metehan, Mustafa Çeçenoğlu


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Goller: Diagne (dk. 1), Belhanda (dk. 30, 44, 45+1), Oğulcan (dk. 64), Babel (dk. 66 pen.) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Ayite, Polomat, Mendoza (Gençlerbirliği)

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