İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Gaziantep Futbol Kulübü: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç devam ediyor)

IHAAW135738-SPO/27-12-2020 - Süper Lig: Gaziantep Futbol Kulübü: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç devam ediyor) (Fotoğraflı) Said Vakkas Yağcı Gaziantep (İHA) - Süper Lig’in 15.

IHAAW135738-SPO/27-12-2020 - Süper Lig: Gaziantep Futbol Kulübü: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç devam ediyor) (Fotoğraflı) Said Vakkas Yağcı Gaziantep (İHA) - Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin 25 dakikalık bölümü 1-1'lik beraberlikle geçildi. (BA-S) 27.12.2020 14:01:04 TSI NNNN

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.