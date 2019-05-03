Süper Lig hakemleri TFF 2. ve 3. Lig'de

Lig, Özgür Yankaya, Bahattin Şimşek ve Mustafa Öğretmenoğlu ise bu hafta TFF 3. Lig maçlarında görevlendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu hafta profesyonel liglerdeki maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Buna göre Süper Lig statüsünde yer alan 5 hakem, Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından TFF 2. ve 3. Lig'in son haftalarında hem şampiyonluğu hem de düşme hattını yakından ilgilendiren müsabakalara atandı. Ligin tecrübeli düdüklerinden Serkan Çınar, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 35'er puana sahip 15. sıradaki Bandırmaspor Baltok ile 14. sırada bulunan Fethiyespor arasında oynanacak zorlu karşılaşmayı yönetecek. Tugay Kaan Numanoğlu ise yine aynı ligde 68 puanla zirvede yer alan Menemen Belediyespor'un, 34 puanla 16. sırada haftaya başlayacak olan Konya Anadolu Selçukspor'a konuk olacağı maçın hakemi oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 34. hafta mücadelelerinden Cizrespor - Karacabey Belediyespor karşılaşmasında da Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak. Tecrübeli hakem Özgür Yankaya ise 35 puanla 17. sırada bulunan Bağcılar Spor Kulübü'yle, 37 puanla rakibinin bir basamak üstünde yer alan Gölcükspor arasında oynanacak ve düşme hattını yakından ilgilendiren müsabakada görev alacak.

Bir başka Spor Toto Süper Lig hakemi Bahattin Şimşek de söz konusu ligde Kocaelispor'un, evinde 1461 Trabzon ile karşılaşacağı maçta sahaya çıkacak.