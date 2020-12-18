Süper Lig: Karagümrük: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 13.
Süper Lig'in 13. haftasının açılış karşılaşmasında Karagümrük, Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada kazanılan serbest vuruşta Balkovec'in ceza sahası içine yaptığı ortada Linnes topu uzaklaştırırken, meşin yuvarlak Biglia'nın önünde kaldı. Arjantinli oyuncunun Biglia'nın sert şutunda Okan topu kornere tokatladı.
13. dakikada kazanılan korner atışında ceza sahası içine yapılan ortada Koray'ın vuruşu filelerle buluştu. Ancak VAR uyarısı sonrasında Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
32. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ndao düzeltip direkt kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Serkan Ok, Murat Ergin Gözütok
Karagümrük: Viviano, Ramazan, Fatih Kuruçuk, Enzo Roco, Alparslan, Biglia, Koray, Ndao, Aatif, Balkovec, Sobiech
Yedekler: Aykut Özer, Zeki Yıldırım, Mevlüt Erdinç, Efe Tatlı, Muhammed Egemen Pehlivan, Murat Sarıgül, Aksel Aktaş, Vato Arveladze, Furkan Kara
Teknik Direktör: Şenol Can
Galatasaray: Okan, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Feghouli, Emre Kılınç, Oğulcan, Emre Akbaba, Diagne
Yedekler: Kerem Yusuf Ersunar, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Belhanda, Etebo, Ömer Bayram, Luyindama, Arda Turan, Sekidika, Ali Yavuz Kol
Teknik Direktör: Fatih Terim
Sarı kart: Donk (Galatasaray)