Süper Lig: Karagümrük: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 23. haftasında Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Balkovec uzak mesafeden şutunu çekti ancak savunmaya çarpan top direğin yanından kornere gitti.

8. dakikada savunmadan atılan uzun topa hareketlenen Dicko ceza sahası önüne gelip sert vurdu ancak kaleci Aykut gole izin vermedi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

15. dakikada Karagümrük hızlı çıktı. Sol kanatta topla buluşan Borini'nin ceza sahasına gönderdiği ortada arka direkteki Ndao gelişine vurdu ancak top az farkla yandan auta çıktı.

29. dakikada sol kanatta topla buluşan Balkovec ceza sahası içine kavisli bir orta gönderdi. Bu noktada Kemal Ademi uçarak kafayı vurdu ancak top az farkla auta gitti.

35. dakikada Borini'yle paslaşan Lucas Castro uzak mesafeden direkt kaleyi düşündü. Bu oyuncunun şutunda Günay 2 hamlede topu kontrol etti.

36. dakikada Mirallas'ın ara pasında ceza sahasına giren Oğuz çaprazdan yakın mesafeden şutunu attı ancak kaleci Aykut topu kornere gönderdi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Çimen

Karagümrük: Aykut, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Ndao, Bertolacci, Castro, Borini, Kemal Ademi

Yedekler: Yavuz Aygün, Alparslan Erdem, Artur Sobiech, Mevlüt Erdinç, Yannis Salibur, Fatih Kuruçuk, Vato Arveladze, Serhat Ahmetoğlu, Jimmy Durmaz, Emre Çolak

Teknik Direktör: Şenol Can

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Djilobodji, Alin Tosca, Oğuz Ceylan, Jefferson, Osama Rachid, Güray Vural, Mirallas, Alexandru, Dicko

Yedekler: Mustafa Burak, Ulaş Zengin, Kenan Özer, Andre Riberio, Morais Junior, Bilal Başaçıkoğlu, Ertuğrul Ersoy, Zvonimir Kozulj, Mirza Cihan, Andre Souza

Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

Sarı kartlar: Biglia, Bertolacci (Karagümrük), Mirallas (Gaziantep FK)