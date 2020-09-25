Süper Lig: Karagümrük: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 3. hafta açılış mücadelesinde ligin yeni ekibi Karagümrük, son şampiyon Başakşehir'i Olimpiyat Stadı'nda ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada savunmadan atılan uzun pasta Zukanovic'le girdiği hava topu mücadelesini kazanan Crivelli ceza sahası içinde çaprazdan düzeltip vurdu, kaleci Viviano gole izin vermedi.

12. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Demba Ba dönerek vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan auta çıktı.

18. dakikada Biglia'nın pasında hareketlenen Lichaj sağ kanattan ceza sahası içine gönderdi. Bu noktada müsait pozisyondaki Mevlüt, topu istediği gibi kontrol edemeyince mutlak bir şanstan yararlanamadı.

21. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca, son çizgiye inip ceza sahasına gönderdi. Kale önünde bulunan Crivelli net pozisyonda topu ıska geçti.

28. dakikada sol kanatta topla buluşan Sabo ceza sahasına çevirdi. Ramazan'ın üstünden atladığı top Ndao'da kaldı. Bu futbolcunun yerden şutunda top az farkla auta gitti.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan, İsmail Şencan, İbrahim Bozbey

Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Lucas Biglia, Ndao, Sabo, Ramazan, Darri, Mevlüt

Yedekler: Aykut, Alparslan, Koray, Efe, Murat ,Fatih, Aksel, Vato, Aatif

Teknik Direktör: Şenol Can

M.Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Kerim Frei, Crivelli, Demba Ba

Yedekler: Volkan, Mehmet Topal, Aleksic, Guldbrandsen, Muhammed Emin, Mete Kaan, Cemali, Enes, Alican

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sarı kartlar: Biglia (Karagümrük), Kerim Frei (M. Başakşehir)