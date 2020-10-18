Süper Lig: Karagümrük: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 5.
Süper Lig'in 5. haftasında Karagümrük, Kasımpaşa'yı konuk etti. 90 dakika, karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada sağ kanattan Hajradinovic'in kullandığı serbest vuruşta arka direkte kafayı vuran Aytaç Kara topu ağlara gönderdi. 1-1
58. dakikada Gilbert Koomson'un sağdan ceza sahası içine çevirdiği pasta topla buluşan Hajradinovic düzeltip vurdu ancak top yandan dışarı gitti.
71. dakikada ceza sahası yayı üzerinde Mevlüt'ün düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Lucas Biglia kullandı. Bu futbolcunun şutunda top üstten dışarı gitti.
74. dakikada Tirpan tarafından düşürülen Jimmy Durmaz yerde kaldığı pozisyonda rakibine tekme attığı gerekçesiyle direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
84. dakikada Aatif'in pasında sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Ndao, arka direkteki Mevlüt'ü gördü. Bu futbolcu müsait pozisyonda topu üstten dışarı gönderdi.
Stat: Ülker
Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Metin, Hakan Karabalcık
Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Ndiaye (Jimmy Durmaz dk. 69 ?), Biglia, Ndao (Ramazan dk. 90+4 ?), Salibur (Aatif dk. 69), Erik Sabo, Sobiech (Mevlüt dk. 68, Alparslan dk. 90+5 ?)
Yedekler: Aykut, Fatih Kuruçuk, Koray Altınay, Murat Sarıgül, Alparslan Erdem, Zeki
Teknik Direktör: Şenol Can
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Jeanvier, Haddadi, Aytaç Kara, Tirpan (Sadiku dk. 79), Yusuf Erdoğan (Gilbert Koomson dk. 46), Alan Carius (Varga dk. 46), Hajradinovic (Hodzic dk. 79), Koita
Yedekler: Ertuğrul, Evren Eren, Ahmet Oğuz, Brecka, Yasin Dülger, Anıl Koç
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: Sobiech (dk. 45+1) (Karagümrük), Aytaç Kara (dk. 47) (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Jimmy Durmaz (dk. 74) (Karagümrük)
Sarı kartlar: Lucas Biglia, Ndiaye, Zukanovic, Viviano, Ndao (Karagümrük), Aytaç Kara (Kasımpaşa)