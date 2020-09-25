Süper Lig: Karagümrük: 2 - Medipol Başakşehir: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 3. hafta açılış mücadelesinde ligin yeni ekibi Karagümrük, son şampiyon Başakşehir'i Olimpiyat Stadı'nda ağırladı. Karagümrük, karşılaşmayı Roco ve Sabo'nun golleriyle 2-0 kazandı ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada soldan kazanılan korner atışında topun başına geçen Biglia ön direğe ortaladı. Bu noktadaki Mevlüt kafayla arkaya aşırtırken, Enzo Roco boş pozisyonda topu filelere gönderdi. 1-0

51. dakikada Guldbrandsen'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde yükselen Demba Ba kafayı vurdu ancak top direğin dibinden dışarı gitti.

61. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Edin Visca uzaktan çok sert vurdu ancak kaleci Viviano bu pozisyonda topa hakim oldu.

62. dakikada bu kez ceza sahasında Demba Ba topu aldı. Tecrübeli oyuncu dönerek rakibinden sıyrıldı ve uzaktan sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

65. dakikada sağ kanatta topla buluşan İrfan Can, rakiplerinden sıyrılıp ceza sahası önüne geldi ve şutunu attı. Zukanovic'in ayak koyduğu meşin yuvarlak kornere gitti.

82. dakikada orta sahada yaşanan müdahalede Erik Sabo'ya yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartını gören İrfan Can, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90. dakikada sağ kanattan hareketlenen Ndao, kendisine gönderilen topu bekletmeden Erik Sabo'ya verdi. Bu futbolcu bekletmeden yerden sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-0

90+3. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Mete Kaan şutunu attı. Viviano'dan dönen topu Guldbrandsen tamamladı ancak top direkten döndü.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan, İsmail Şencan, İbrahim Bozbey

Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Lucas Biglia, Ndao, Sabo, Ramazan (Koray dk. 89 ?), Darri (Aatif dk. 80), Mevlüt (Vato dk. 73)

Yedekler: Aykut, Alparslan, Efe, Murat, Fatih, Aksel

Teknik Direktör: Şenol Can

M.Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck (Berkay dk. 62), Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut (Mehmet Topal dk. 46), Visca (Aleksic dk. 72), Kerim Frei (Guldbrandsen dk. 46), Crivelli, Demba Ba (Mete Kaan dk. 84 ?)

Yedekler: Volkan, Aleksic, Muhammed Emin, Cemali, Enes, Alican

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Enzo Roco (dk. 47), Sabo (dk. 90) (Karagümrük)

Kırmızı kart: İrfan Can (dk. 82) (M.Başakşehir)

Sarı kartlar: Biglia, Koray (Karagümrük), Kerim Frei (M. Başakşehir)