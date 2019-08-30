Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Ankaragücü: 1 (ilk yarı)

Süper Lig’in 3.
Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa, sahasında Ankaragücü ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
19. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafında bulunan Mame Thiam'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Khalili'nin vuruşunda kaleci Korcan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
23. dakikada Kitsou'nun ceza sahası dışı sağ çaprazından ortasında arkada direkte iyi yükselen İlhan'ın kafa vuruşunda kaleci Fatih'i aşan meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
25. dakikada Popov'un sağ kanattan ortasında arkada direkte topla buluşan Yusuf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.
28. dakikada Hajradinovic'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
31. dakikada Ankaragücü savunması topu uzaklaştırmak isterken topu önünde bulan Khalili'nin ceza yayından yaptığı sert vuruşta kaleci Korcan'dan dönen topu ceza sahası sol çaprazda alan Hazef'in vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp dışarıya çıktı.
34. dakikada Karim Hafez'in sol kanattan ortasında arkada direkte bulunan Hajradinovic'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
36. dakikada Yusuf, Hajradinovic ile paslaşarak ceza sahası girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Ok, Bilal Gören
Kasımpaşa: Fatih, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Aytaç, Khalili, Hajradinovic, Mame Thiam, Yusuf Erdoğan, Mustafa Pektemek
Yedekler: Ramazan, Veigneau, Çağtay, Furkan, Uğurcan, Jorge Fernandes, Tobias Heintz, İlhan, Özgür Çek, Ricardo Quaresma
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Tiago Pinto, Sedat, Moke, Aydın, İlhan, Canteros, Dever Orgill
Yedekler: Furkan, Yalçın, Cebrail, Alihan, Ahmet Can, Ender, Mehmet, Faty, Hasan Kaya, Sadaev
Teknik Sorumlu: Adnan Erkan
Gol: İlhan (dk. 23) (Ankaragücü)
Sarı kartlar: Karim Hafez (Kasımpaşa), Aydın İlhan (Ankaragücü)