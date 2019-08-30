Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 3.
Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Ankaragücü'ne 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
50. dakikada Mustafa Pektemak sağ kanattan pasında ceza sahası içinde pasını Aytaç'a aktardı. Aytaç'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Korcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
78. dakikada Quaresma'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında ceza sahası içinde Mame Thiam'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.
80. dakikada sol kanatta topla buluşan Quaresma'nın ceza sahası içine girip sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Korcan'da kaldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Zorbay Küçük, Serkan Ok, Bilal Gören
Kasımpaşa: Fatih, Popov, Veysel, Ben Youssef, Karim Hafez, Aytaç, Khalili (Tobias Heintz dk. 76), Hajradinovic, Mame Thiam, Yusuf Erdoğan (Ricardo Quaresma dk. 46), Mustafa Pektemek (İlhan dk. 68)
Yedekler: Ramazan, Veigneau, Çağtay, Furkan, Uğurcan, Jorge Fernandes, Özgür Çek
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Taigo Pinto, Sedat (Faty dk. 72), Moke (Yalçın dk. 86 ?), Aydın (Sadaev dk. 64), İlhan, Canteros, Dever Orgill
Yedekler: Furkan, Cebrail, Alihan, Ahmet Can, Ender, Mehmet, Hasan Kaya
Teknik Sorumlu: Adnan Erkan
Gol: İlhan (dk. 23) (Ankaragücü)
Sarı kartlar: Karim Hafez (Kasımpaşa), Aydın, İlhan, Pinto, Faty, Sadaev (Ankaragücü)