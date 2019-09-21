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Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 5.

Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Hajradinovic'in hücum yönünün sağından kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde müsait durumda Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.


13. dakikada soldan rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası içine giren Chahechouhe'nun yerden ortasında penaltı noktası civarında Diego'nun köşeye etkili şutunu kaleci Fatih iki hamlede kontrol etti.


32. dakikada Hajradinovic'in bu sefer soldan kullandığı köşe vuruşunda altıpas üstünde Thiam'a çarpan top kaleye yöneldi. Kaleci Boffen, topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.


33. dakikada gelişen hızlı hücumda Mukairu'nun ara pasında Blanco'nun kaleciyle karşı karşıya durumda vuruşunda Fatih Öztürk meşin yuvarlağı kornere çeldi.


43. dakikada savunma arkasına atılan ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahası içine giren Thiam'ın yerden şutunda kaleci topu ayaklarıyla çeldi.


45. dakikada sol çizgide Hafez ile verkaç yapan Hajradinovic'in etkili ortasında ceza sahası içinde İlhan Depe'nin topuk vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Koray Gençerler, Samet Çavuş, Özgür Ertem


Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov (Fernandes dk. 28), Veysel Sarı, Ben Youssef, Hafez, Aytaç Kara, Khalili, İlhan Depe, Hajradinovic, Quaresma ? (Pavelka dk. 16), Thiam


Yedekler: Ramazani Veigneau, Özgür Çek, Uğurcan Yazgılı, Sadiku, Heintz, Azad, Mustafa Pektemek


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Eren Albayrak, Ufuk Akyol, Fernando, Mukairu, Chahechouhe, Serdar Özkan, Blanco


Yedekler: Ferhat, Salih, Cissokho, Fredy, Chico, Harun Alpsoy, Hakan Özmert, Bünyamin, Amilton


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

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