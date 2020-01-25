Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 19.
Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
24. dakikada sol taraftan Bakasetas'ın kullandığı kornerde kale önünde Junior Fernandes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
27. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Ndongala'nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Morafana'da kaldı.
34. dakikada sol taraftan Bakasetas köşe vuruşunda içeri orta yaptı. Kale önünde Caulker'ın kafa vuruşunda topu önünde bulan Cisse yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
45+1. dakikada Junior Fernandes'in pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Nsakala'nın çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, Kamil Çetin
Kasımpaşa: Fatih, Trpan, Sarlija, Brecka, Haddadi, Aytaç, Tarkan, Quaresma, Ndongala, Hajradinovic, Koita
Yedekler: Murat Can Yıldız, Mehmet Enes Sarı, Berk Çetin, Doğucan Haspolat, İlhan Depe, Çağatay Kurukalıp, Fernandes, Ahmet Hakan Demirli, Anıl Koç
Teknik Sorumlu: Erkan Çoker
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano, Wellinton, Caulker, Nsakala, Siopis, Salih Uçan, Djalma Campos, Junior Fernandes, Bakasetas, Cisse
Yedekler: Eray Birniçan, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Kaan Kanak, Mustafa Pektemek, Onur Bulut, Umut Güneş, Tzavellas, Emircan Altıntaş, Bammou
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gol: Cisse (dk. 34) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kart: Baiano (Aytemiz Alanyaspor)