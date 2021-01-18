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Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - BB Erzurumspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 19.

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa, Erzurumspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


16. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Emrah Başsan'ın arka direğe ortasında Schwechlen topu kafayla penaltı noktasındaki Teikeu'ya indirdi. Bu oyuncunun röveşata vuruşunda kaleci Ramazan iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.


27. dakikada Emrah Başsan'ın sol taraftan kullandığı kornerde ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Da Costa'nın kafa vuruşunu kaleci Ramazan oyun alanına çeldi.


31. dakikada Murat Uçar'ın sağ kanattan içeriye yerden ortasında kaleci Ramazan'ın kayarak uzaklaştırmak istediği top ceza sahası sağ çaprazında Cenk Ahmet'in önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


39. dakikada Varga'nın sağ kanattan ceza sahasına ortasında Thelin'in meşin yuvarlak yere inmeden yaptığı vuruşu kaleci Szumski önledi. Dönen topu önünde bulan Thelin'in ikinci şutu ise üst direkten oyun alanına döndü.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Metin, Mehmet Kısal


Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Eren, Doğucan, Aytaç, Varga, Yusuf, Thelin, Hodzic


Yedekler: Erdem, Ertuğrul, Çağtay, Anıl, Hajradinovic, Mehmet Feyzi, Yasin, Oğuzhan, Furkan, Hasan Emre


Teknik Direktör: Fuat Çapa


BB Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Teikeu, Da Costa, Schwechlen, Omolo, Boumal, Aatif, Cenk Ahmet, Emrah, Gomes


Yedekler: Kayacan, Hasan, Gökhan, Mücahit, Novikovas, Donald, Özgür, Darri, Ömer, Oltan


Teknik Direktör: Mesut Bakkal


Gol: Cenk Ahmet (dk. 31) (BB Erzurumspor)

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