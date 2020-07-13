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Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 32.

Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık skorla tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Hajradinovic'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Tarık'ta kaldı.


16. dakikada Tirpan'ın ortasında kale önünde Mame Thiam'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Tarık kornere çeldi.


40. dakikada Hajradinovic'in pasında Aytaç ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Aytaç'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak Rizespor savunmasında Talbi'ye çarparak kaleci Tarık'ta kaldı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Arda Kardeşler, Alpaslan Dedeş, İsmail Şencan


Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Aytaç, Tirpan, Yusuf, Mame Thiam, Hajradinovic, Gohou


Yedekler: Fatih, Berk, Doğucan, Pavelka, Tarkan, Quaresma, İlhan, Fernandes, Ndongala, Anıl Koç


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Çaykur Rizespor: Tarık, Talbi, Fernandes, Burak, Orhan, Diomande, Oğuz Kağan Güçtekin, Alberk, Boldrin, Garmash, Skoda


Yedekler: Gökhan Akkan, Zafer Görgen, Abdullah Durak, Atakan Akkaynak, Samudio, Tunay, Vetrih, Melnjak, Sasse, Boriachuk


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Sarı kart: Burak Albayrak (Çaykur Rrizespor)

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