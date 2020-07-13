Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 32.
Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık skorla tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Hajradinovic'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Tarık'ta kaldı.
16. dakikada Tirpan'ın ortasında kale önünde Mame Thiam'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Tarık kornere çeldi.
40. dakikada Hajradinovic'in pasında Aytaç ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu. Aytaç'ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak Rizespor savunmasında Talbi'ye çarparak kaleci Tarık'ta kaldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Arda Kardeşler, Alpaslan Dedeş, İsmail Şencan
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Aytaç, Tirpan, Yusuf, Mame Thiam, Hajradinovic, Gohou
Yedekler: Fatih, Berk, Doğucan, Pavelka, Tarkan, Quaresma, İlhan, Fernandes, Ndongala, Anıl Koç
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Çaykur Rizespor: Tarık, Talbi, Fernandes, Burak, Orhan, Diomande, Oğuz Kağan Güçtekin, Alberk, Boldrin, Garmash, Skoda
Yedekler: Gökhan Akkan, Zafer Görgen, Abdullah Durak, Atakan Akkaynak, Samudio, Tunay, Vetrih, Melnjak, Sasse, Boriachuk
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Sarı kart: Burak Albayrak (Çaykur Rrizespor)