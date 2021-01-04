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Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)

Kasımpaşa, Süper Lig’in 16.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle geçildi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada Valencia'nın ara pasında son çizgiye inen Pelkas, ortasını içeri çevirdi. Thiam'ın ön direkten çektiği şut yandan auta çıktı.


14. dakikada Mert Hakan sol kanattan ortasını Pelkas, Thiam'a indirdi. Bu futbolcunun düzgün şutunda top filelerle buluştu. 1-0


27. dakikada Hodzic'in pasında Anıl Koç'un yay üzerinden çektiği şutta kaleci Altay gole izin vermedi.


45+1. dakikada Pelkas'ın ara pasında savunma arkasına sarkan Thiam, ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği düzgün şutla farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 2-0



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Halis Özkahya, Serkan Olguncan, Kemal Yılmaz


Kasımpaşa: Ramazan, Doğucan, Tirpan, Brecka Haddadi, Hadergjonaj, Sadiku, Anıl Koç, Yusuf Erdoğan, Alan, Hodzic


Yedekler: Erdem, Ertuğrul, Ahmet Oğuz, Evren Eren, Varga, Mehmet Feyzi, Furkan Külekçi, Berat Kalkan, Yasin Dülger, Hakan Emre


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Gustavo, Sadık, Ozan, Mert Hakan, Valencia, Sinan, Pelkas, Thiam


Yedekler: Harun, Lemos, Sosa, Cisse, Samatta, Ferdi, Ömer Faruk, Uğur Kaan, Eyüp Akcan, Gökhan Gönül


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Thiam (dk. 14 ve 45+1) (Fenerbahçe)

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