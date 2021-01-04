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Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)

Kasımpaşa, Süper Lig’in 16.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 16. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Müsabaka Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


60. dakikada Pelkas'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Thiam, ortasını içeriye açtı. Sinan'ın şutunu kaleci Ramazan kolay kontrol etti.


69. dakikada Valencia'nın sağ kanattan yerden ortasında ortaya ceza sahası içinden Pelkas vurdu. Top direğin dibinden auta çıktı.


77. dakikada serbest vuruş kazanan Kasımpaşa'da Yusuf Erdoğan'ın vuruşunu kaleci Altay, rahat kontrol etti.


86. dakikada Ozan'ın sağ tarafa verdiği pasla topla buluşan Ferdi'nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Halis Özkahya, Serkan Olguncan, Kemal Yılmaz


Kasımpaşa: Ramazan, Doğucan (Mehmet Feyzi dk. 46), Tirpan (Hasan Emre dk. 72), Brecka Haddadi, Hadergjonaj, Sadiku, Anıl Koç (Varga dk. 46), Yusuf Erdoğan (Furkan Külekçi dk. 82 ?), Alan (Yasin Dülger dk. 62), Hodzic


Yedekler: Erdem, Ertuğrul, Ahmet Oğuz, Evren Eren, Berat Kalkan


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Gustavo, Sadık, Ozan, Mert Hakan (Sosa dk. 68), Valencia (Samatta dk. 74), Sinan (Ferdi dk. 79), Pelkas, Thiam (Cisse dk. 79)


Yedekler: Harun, Lemos, Ömer Faruk, Uğur Kaan, Eyüp Akcan, Gökhan Gönül


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Thiam (dk. 14 ve 45+1), Ferdi (dk. 86) (Fenerbahçe)


Sarı Kartlar: Sadiku, Mehmet Feyzi (Kasımpaşa), Sinan Gümüş (Fenerbahçe)

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