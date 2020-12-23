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Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Gaziantep FK: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 14.

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Dicko'nun kaleci Ertuğrul tarafından düşürülmesi sonrasında kazanılan penaltıyı Maxim kullandı. Bu futbolcu topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi. 0-1


18. dakikada Hajradinovic'in ceza sahasına gönderdiği ortada arka direkte Aytaç Kara kafayı vurdu. Bu pozisyonda Günay son anda topu kornere yolladı.


25. dakikada Mirallas'ın sağdan yaptığı ortada topu kapan Güray, ceza sahası önündeki Maxim'e çıkardı. Bu futbolcu düzeltip sert vurdu ve farkı 2'ye çıkardı. 0-2


38. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada Hodzic'den önce son anda Djilobodji dokunarak topu kornere yolladı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu


Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Tarkan ? (Tirpan dk. 10), Haddadi, Sadiku, Yusuf Erdoğan, Hajradinovic, Aytaç Kara, Varga, Hodzic


Yedekler: Erdem, Anıl Koç, Ahmet Oğuz, Evren Eren, Alan Lima, Mehmet Feyzi, Furkan, Doğucan, Yasin


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Gaziantep FK: Günay, Kana-Biyik, Djilobodji, Tosca, Oğuz Ceylan, Maximx, Nogueira, Güray Vural, Mirallas, Dicko, Kenan Özer


Yedekler: Çağlar Şahin, Mustafa Burak, Kubilay Aktaş, Ribeiro, Olkowski, Kozulj, Vetrih, Enver Cenk, Furkan Soyalp


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Goller: Maxim (dk. 9 pen. ve dk. 25) (Gaziantep FK)


Sarı kartlar: Güray Vural, Marius Sumudica (Teknik direktör), Tosca (Gaziantep FK)

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