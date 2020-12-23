Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Gaziantep FK: 4 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 14.
Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK'ya 4-0'lık skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada sağ taraftan Mirallas'ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Jefferson'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Ertuğrul'un müdahalesiyle ağlara gitti. 0-3
72. dakikada ceza yayı üzerinden Yusuf'un kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Günay oyun alanına çeldi.
75. dakikada Yusuf'un pasında ceza yayı önünde topla buluşan Hodzic'in plase şutunda meşin yuvarlak kaleci Günay'da kaldı.
79. dakikada Mirallas'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Muhammet Demir'in sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-4
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Tarkan ? (Tirpan dk. 10), Haddadi, Sadiku, Yusuf Erdoğan (Yasin Dülger dk. 78), Hajradinovic (Doğucan dk. 78), Aytaç Kara, Varga (Alan dk. 59), Hodzic
Yedekler: Erdem, Anıl Koç, Ahmet Oğuz, Evren Eren, Mehmet Feyzi, Furkan
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Gaziantep FK: Günay, Kana-Biyik, Djilobodji, Tosca, Oğuz Ceylan, Maximx (Kozulj dk. 81 ?), Nogueira (Furkan Soyalp dk. 85 ?), Güray Vural (Olkowski dk. 81 ?), Mirallas, Dicko (Vetrih dk. 68), Kenan Özer (Muhammet Demir dk. 68)
Yedekler: Çağlar Şahin, Mustafa Burak, Kubilay Aktaş, Ribeiro, Enver Cenk
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Goller: Maxim (dk. 9 pen. ve dk. 25), Jefferson (dk. 57), Muhammet Demir (dk. 79) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Güray Vural, Marius Sumudica, Tosca (Teknik direktör) (Gaziantep FK), Hodzic (Kasımpaşa)