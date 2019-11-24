Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 12.
Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Quaresma'nın ortasına iyi yükselen Khalili'nin kafa vuruşunu kaleci Ertaç, kornere çeldi.
22. dakikada Quaresma'nın ceza sahası dışından yaptığı trivela vuruşunu kaleci Ertaç güçlükle kornere tokatladı.
29. dakikada sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Halil İbrahim'in açtığı ortaya Stancu penaltı noktası üzerinde kafayla vurdu. Top kaleci Fatih'te kaldı.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Nariç, İbrahim Bozbey
Kasımpaşa: Fatih, Popov, Fernandes, Sadiku, Veigneau, Khalili, Aytaç, Quaresma, Mustafa Pektemek, Hajradinovic, Koita
Yedekler: Ramazan, Murat Can, Uğurcan, Tobias Heintz, İlhan Depe, Çağatay, Furkan, Özgür, Adad Toptik
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Gençlerbirliği: Ertaç, Erdem, Flavio Ramos, Toure, Halil İbrahim, Baiano, Berat, Nadir, Polomat, Sessegnon, Stancu
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Mattias Bjarsmyr, Yasin, Mino Ayite, Sefa, Rahmetullah, Seuntjens, Arda, Diallo, İlker
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu