Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında Kasımpaşa, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Koita ile verkaç yaptıktan sonra sol kanatta topu alan Armin Hodzic'in ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. VAR'ın uyarısı ile gol ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.

13. dakikada Haris Hajradinovic'in savunma arkasına yolladığı pasa hareketlenen Armin Hodzic'in vuruşunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kurtardı.

17. dakikada sağ kanattan Yusuf Erdoğan'ın ortasında ceza sahası içinde Haris Hajradinovic'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden gitti.

35. dakikada sağ taraftan Yusuf Erdoğan'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde Marcio Mossoro meşin yuvarlağı ağlara gitmeden son anda çizgiden çıkardı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Burak Şeker, Samet Çavuş, Furkan Ürün

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Florent Hadergjonaj, Tarkan Seberst, Loret Sadiku, Oussama Haddadi, Mickael Tirpan, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Armin Hodzic, Haris Hajradinovic, Fode Koita

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Mehmet Enes Sarı, Ahmet Oğuz, Evren Elmalı, Anıl Koç, Alan, Kevin Varga, Mehmet Feyzi Yıldırım, Yasin Dülger

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Lamine Gassama, Atınç Nukan, Marko Mihojevic, Berkan Emir, Yalçın Kayan, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Guilherme, Marcio Mossoro, Brown Ideye

Yedekler: Balazs Megyeri, Titi, Dzenan Burekovic, Murat Paluli, Kubilay Sönmez, Andre Poko, Obinna Nwobodo, Efe Binici, Cherif Ndiaye, Zlatko Tripic

Teknik Direktör: İlhan Palut