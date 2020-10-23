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Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Göztepe: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’de 6.

Süper Lig'de 6. haftanın açılış maçında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Göztepe ile 0-0 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Fode Koita'nın ceza yayı üzerinden yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.


51. dakikada Florent Hadergjonaj'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde defanstan seken topu alan Haris Hajradinovic'in sağ taraftan son çizgiye inip şutunu çekti, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına dışına çıktı.


56. dakikada rakibini geçen Aytaç Kara'nın ceza yayı üzerinden yerden şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere gönderdi.


87. dakikada Florent Hadergjonaj'ın sağ kanattan ortasında arka direkte Kevin Varga'nın vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Burak Şeker, Samet Çavuş, Furkan Ürün


Kasımpaşa: Ramazan Köse, Florent Hadergjonaj, Tarkan Serbest, Loret Sadiku, Oussama Haddadi, Mickael Tirpan, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan (Alan dk. 71), Armin Hodzic (Kevin Varga dk. 85 ?), Haris Hajradinovic, Fode Koita


Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Mehmet Enes Sarı, Ahmet Oğuz, Evren Elmalı, Anıl Koç, Mehmet Feyzi Yıldırım, Yasin Dülger


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Lamine Gassama (Murat Paluli dk. 46), Atınç Nukan, Marko Mihojevic, Berkan Emir (Dzenan Burekovic dk. 71), Yalçın Kayan (Kubilay Sönmez dk. 46), Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, Guilherme (Cherif Ndiaye dk. 89 ?), Marcio Mossoro (Zlatko Tripic dk. 58), Brown Ideye


Yedekler: Balazs Megyeri, Titi, Andre Poko, Obinna Nwobodo, Efe Binici


Teknik Direktör: İlhan Palut


Sarı kart: Soner Aydoğdu (Göztepe)

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