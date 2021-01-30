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Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Hes Kablo Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 22.

Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti. Mücadele konuk ekip Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada sağ taraftan Campanharo'nun ceza sahası içine yerden verdiği pasta topla buluşan Maglica'nın şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere çıktı.


67. dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan ortasına Aytaç kafa ile vurdu. Top direğin yanında auta çıktı.


71. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Hadergjonaj'ın ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Hodzic'in şutunu kaleci Doğan kontrol etti.


90+1. dakikada Hodzic orta alanda topu alarak pasını Varga'yla buluşturdu. Varga'nın ceza alanı sol çaprazdan çektiği şutu kaleci Doğan kornere çeldi.


90+4. dakikada Kayserispor'da Ramazan Civelek'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda altı pas üzerinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Uğur Demirok'un şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Hüseyin Göçek, Aleks Taşçıoğlu, Deniz Caner Özaral


Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Bercka, Haddadi, Aytaç Kara, Anıl Koç (Kevin Varga dk. 63), Yusuf Erdoğan (Gilbert Koomson dk. 63), Hajradinovic (Yasir Subaşı dk. 75), Bistrovic, Thelin (Armin Hodzic dk. 56)


Yedekler: Ramazan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Doğucan, Berk Çetin, Evren Eren Elmalı, Yasin Dülger, Hasan Emre Yeşilyurt


Teknik direktör: Fuat Çapa


Kaysersipor: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Uğur Demirok, Aziz Eraltay, Campanharo (Attamah dk. 85 ?) , Kario Muhar, Avramovski, Aaron Lennon (Ramazan Civelek dk. 74), Pedro Henrique (Nurettin Korkmaz dk. 85 ?) , Maglica (İlhan Parlak dk. 62)


Yedekler: İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Kolovetsios, Melih Okutan, Emre Demir


Teknik direktör: Dan Petrescu


Gol: Uğur Demirok (90+4) (Hes Kablo Kayserispor)


Sarı kartlar: Luckassen, Aytaç (Kasımpaşa)

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